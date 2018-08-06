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В Казани собираются установить памятник Рудольфу Нуриеву, от которого отказалась Уфа

В Казани собираются установить памятник Рудольфу Нуриеву, от которого отказалась Уфа
16+
Фото: скриншот

В Казани собираются установить памятник танцовщику Рудольфу Нурееву, от которого ранее отказалась Уфа. Об этом сообщает "РБК-Уфа" со ссылкой на "Бизнес Online". Создатель памятник - Зураб Церетели.

- Расходы по транспортировке и установке монумента, которые оказались неподъемными для Уфы, согласился взять на себя неизвестный меценат, - говорится в сообщении.

Всего у Церетели два бронзовых памятника Рудольфу Нурееву: один находится во дворе дома Церетели в подмосковном Переделкино, другой – во дворе мастерской скульптора на Большой Грузинской улице в Москве. Оба предлагались властям Уфы на выбор. Но после появлений данных о том, что перевозка, монтаж и установка скульптуры обойдется в 30 – 40 млн рублей, и у города нет на это средств, от памятника решили отказаться.

При этом издание "Аргументы и Факты" в статье "Какой ему памятник!" цитировало неназванного члена союза художников России, который заявил, "как можно ставить Нурееву памятник, он же гей!".

Рудольф Нуриев был ведущим солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (Мариинский театр). В 1961 году во время гастролей в Париже он принял решение не возвращаться в СССР, попросив у французских властей политического убежища. Он обосновался в столице, а через 22 года стал балетмейстером Парижской Оперы. 

N. Vildanov, 08.08.2018, 17:34
Тэги: Искусство
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Комментарии

Горожанин08 августа 2018, 17:32
[***]
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Горожанин08 августа 2018, 17:33
Логично было-бы памятник поставить в Париже, если он там решил остаться
Лучший комментарий
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Горожанин08 августа 2018, 17:34
К Татарии он ну вот ваще никакого отношения не имеет и с какого перепуга мы должны ему памятник содержать? То, что он заднеприводный -он и не скрывал, поэтому в толерантную геропу и свалил, вот пусть там ему памятник ставят!
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Горожанин08 августа 2018, 17:43
требую референдум (сейчас модно). Не надо мне памятника этому тридваразу!!!
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Горожанин08 августа 2018, 17:47
почему без согласования с гражданами ?
я против !
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горожанин08 августа 2018, 17:57
неизвестный меценат-сообщество геев казани...потом парады буду вокруг него водить.
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Денис08 августа 2018, 18:00
Он гей он педераст
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Горожанин08 августа 2018, 18:03
Если у кого ненужный хлам завалялся в сарае, тащите его в Казань, у их денег девать некуда.
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Горожанин08 августа 2018, 18:05
Вот гондурасы, памятник гею еще не хватало. Ну танцевал этот балерун.и что!?
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Горожанин08 августа 2018, 18:06
Он с Фреди Меркури чпокался и заболели оба СПИДом. Какой еще памятник?
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Горожанин08 августа 2018, 18:48
Официальное место сбора петухов.
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Горожанин08 августа 2018, 18:53
В ответ на комментарий пользователя
неизвестный меценат-сообщество геев казани...потом парады буду вокруг него водить.
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А чо, уже решили поставить напротив дворца земледельцев (см. фото), я не знал, вот чо голубая устриц творит!
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Горожанин08 августа 2018, 18:56
Если за средства мецената, то пусть устанавливают у нас, личность знаменитая.
0
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Горожанин08 августа 2018, 18:57
В ответ на комментарий пользователя
Он с Фреди Меркури чпокался и заболели оба СПИДом. Какой еще памятник?
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Что это за сплетни?
А Фреди Меркури, между прочим, один из самых популярных певцов в истории, собирал стадионы.
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Горожанин08 августа 2018, 18:58
Педик , перебежчик, умер от СПИДа Именно это ему принесло известность. Вызывает отвращение, если честно.
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Давно живу08 августа 2018, 19:43
Вот какое он отношение имеет к Казани? Если и нашелся такой меценат, то пусть и ставит у себя на личном угодье
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