В Казани собираются установить памятник Рудольфу Нуриеву, от которого отказалась Уфа

В Казани собираются установить памятник танцовщику Рудольфу Нурееву, от которого ранее отказалась Уфа. Об этом сообщает "РБК-Уфа" со ссылкой на "Бизнес Online". Создатель памятник - Зураб Церетели.

- Расходы по транспортировке и установке монумента, которые оказались неподъемными для Уфы, согласился взять на себя неизвестный меценат, - говорится в сообщении.

Всего у Церетели два бронзовых памятника Рудольфу Нурееву: один находится во дворе дома Церетели в подмосковном Переделкино, другой – во дворе мастерской скульптора на Большой Грузинской улице в Москве. Оба предлагались властям Уфы на выбор. Но после появлений данных о том, что перевозка, монтаж и установка скульптуры обойдется в 30 – 40 млн рублей, и у города нет на это средств, от памятника решили отказаться.

При этом издание "Аргументы и Факты" в статье "Какой ему памятник!" цитировало неназванного члена союза художников России, который заявил, "как можно ставить Нурееву памятник, он же гей!".

Рудольф Нуриев был ведущим солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (Мариинский театр). В 1961 году во время гастролей в Париже он принял решение не возвращаться в СССР, попросив у французских властей политического убежища. Он обосновался в столице, а через 22 года стал балетмейстером Парижской Оперы.