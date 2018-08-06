Активистку против татарского языка отправят из СИЗО Казани в психиатрическую клинику

Акивистке из Казани Ольге Зиятдиновой-Гавриленко, которую ранее арестовали до 8 августа, продлили арест до 8 ноября, об этом сообщили другие активисты.

- В суде следователь сообщил, что в сентябре ее отправят в Москву на обследование в психиатрическую клинику им. Сербского на обследование, - сообщили ProKazan.ru.

Ранее женщина уже объявляла голодовку.

Напомним, 8 февраля на нее было возбуждено уголовное дело по «экстремистской» статье 282 УК «Возбуждение ненависти либо вражды». В конце октября в соцсетях появился скриншот переписки, на котором видно, что с аккаунта «Ольга Гавриленко» нецензурно оскорбляли татарскую нацию.

После изъятия у нее дома и проверки компрометирующего видео на женщину было возбуждено дело по статьям «развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста» и «Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой причинения тяжкого вреда здоровью».