Союз футбольных фанатов из Татарстана признали экстремистской организацией

Союз футбольных болельщиков из Бугульмы (Татарстан) под названием "Сектор 16" (иные названия "С-16" и BugulmaUltras) был внесен в список запрещенных некоммерческих организаций, об этом говорится на сайте Министерства юстиции России.

Решение о внесении союза в список было принято на основании решения Бугульминского городского суда Татарстана от 28 мая 2018 года.

Данное объединение фанатов представляло собой группу ультраправых фанатов-неонацистов, во время футбольных матчей в Бугульминском районе они нарушали порядок, также пропагандируя неонацистскую идеологию.

В июне, как сообщает "Бугульминская правда", 31 фаната наказали за публичную демонстрацию нацистской атрибутики, а также производство и распространение экстремистских материалов, на некоторых из них возбудили уголовные дела.