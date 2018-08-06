В Казани мальчик упал из окна 4 этажа на крышу магазина

В Казани во дворе дома №129 по улице Декабристов накануне вечером, 7 августа, годовалый мальчик упал из окна квартиры на четвертом этаже на крышу магазина, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ. Видеозапись появиась в соцсетях.

Около 20:00 мальчик, который находился в квартире вместе с другими детьми 11 и 13 лет, поднялся на подоконник и облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса. В результате падения мальчик получил тяжелые травмы, с ушибом головного мозга его госпитализировали.