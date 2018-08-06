Над Казанью прошли тренировочные полеты самолетов ТУ-160 и ТУ-95

В городе проходят тестовые полеты в рамках праздника "Я выбираю небо"

Сегодня около 17.30 над Казанью прошли тестовые полеты самолетов, которые 10 августа будут участвовать в праздники "Я выбираю небо".

В программе авиашоу будет выступление пилотажной группы «Русь», одной из лучших авиационных групп высшего пилотажа в России. Летчики продемонстрируют сложные элементы на реактивных учебно-тренировочных самолетах Л-39 «Альбатрос». Также зрителей праздника ждут демонстрационные полеты воздушных судов военной авиации ТУ-95, ТУ-160, ТУ-22МЗ, деловой авиации Honda Jet, Л-410, авиации общего назначения Stinson 108, Цесна-172, «Фермер», вертолетов «АНСАТ», «Ми-8» и «Ка-32». Лучшие парашютисты России по классическому парашютному спорту исполнят прыжки на точность приземления.

Кроме показательных выступлений воздушных судов в программе запланированы байк-шоу, мастер-класс по укладке парашютов и концерт.