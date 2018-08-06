«МегаФон» первым обнуляет плату за все входящие звонки в поездках по стране

«МегаФон» делает путешествия по России еще комфортнее - входящие звонки с любых номеров станут бесплатными.

Гостевой регион будет приравнен к домашнему, а условия тарифа не будут меняться в поездках по стране, где присутствует сеть «МегаФона».

«Мы все время работаем над тем, чтобы сделать общение наших абонентов в путешествиях по России еще более легким и комфортным. Мы уже изменили условия более 5000 архивных и действующих тарифных планов. Теперь мы первыми среди мобильных операторов отменяем плату за любые входящие – из гостевого, домашнего и любого другого российского региона. Тем самым мы устранили последние отголоски так называемого внутрисетевого роуминга», - прокомментировал Александр Фетисов, директор по маркетингу на массовом рынке «МегаФона».

Для большей части абонентов изменения вступят в силу до 1 сентября, для оставшейся – в первой половине сентября.

* Материал предоставлен партнером