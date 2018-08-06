В Казани из дома-объекта культурного наследия сделают жилой дом

В доме Дротоевского появится также гараж

В Казани дом Дротоевского-Молоткова на улице Карла Маркса, который является объектом культурного наследия России, вновь станет жилым домом, сообщил представитель инвестора.

- Основное здание планируется приспособить под индивидуальный жилой дом, двухэтажный флигель – под гараж, - цитирует "Татар информ" слова инвестора.

Дом Дротоевского – был построен в 1837 году, Александр Дротоевский был титулярным советником.

Последними владельцами усадьбы были Молотковы, при которых на первом этаже и в подвале был организован склад виноградных вин и виноградного сока из Крыма. После революции дом был заселен по типу коммунальной квартиры.

В 2012 году дом еще считался жилым - несмотря на плачевное состояние, в нем обитало несколько семей.

Напомним, в 2013-ом году бывший купеческий дом накрыли специальной тканью, началась реставрация. Судя по паспорту, здание должны были сдать еще в конце 2015-го года, но не получилось. При этом предполагалось, что там будет архитектурная школа.

С 2012 года на реконструкцию усадьбы было потрачено 49,3 млн рублей, там отреставрировали фасады, отремонтировали находившиеся в аварийном состоянии конструкции здания, провели гидроизоляцию, укрепили фундаменты методом инъецирования, установили окна, заменили кровлю.

- Все эти меры позволили существенно улучшить функционально-эксплуатационные характеристики дома, - отметил инвестор.