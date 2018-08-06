Как можно изменить ТЦ «Кольцо»: казанский архитектор представил роскошные варианты

Согласно каждому из четырех эскизов, торговый центр лишится привычного гигантского кольца около входа

Казанский архитектор Илья Фаттахов предложил варианты, как может выглядеть обновленный ТЦ "Кольцо" в центре Казани, эскизы вариантов он предоставил ProKazan.ru.

Согласно каждому из четырех эскизов, торговый центр лишится привычного гигантского кольца около входа.

В первом варианте архитектор предложил использовать национальные орнаменты на фасаде.

Во втором варианте предлагается "лаконичная пластика фасадов" в европейском стиле.

Третий вариант - это "модернисткий жест", похожий на голландскую архитектуру.

И четвертый вариант представляет собой скульптурный подход.

- Это именно что возможные варианты подходов к проектированию, эскизы нужно воспринимать не буквально, а именно как подход, - рассказал ProKazan.ru казанец. - Я не являюсь официальным проектировщиком. Просто предложил варианты в надежде, что ими заинтересуются.

Напомним, о реконструкции ТЦ "Кольцо" говорят уже после несколько лет. Депутат Госдумы и один из совладельцев здания Айрат Хайруллин был готов потратить на нее около миллиарда рублей.