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В Татарстане ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи

В Татарстане ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи
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Фото: Wikimedia.org
Властям было поручено проработать действия по преодолению последствий ЧС

В 17 районах Татарстана (из 43) с 3 августа ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи, говорится в распоряжении президента РТ Рустама Минниханова.

Решение о введении режима ЧС было принято из-за суховея, почвенной и атмосферной засухи в целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности жителям Татарстана. Режим ЧС будет установлен до особого распоряжения, Министерству сельского хозяйства было поручено проработать действия по преодолению последствий ЧС.

Действие ЧС распространяется на следующие районы: Азнакаевский, Актанышский, Алькеевский, Альметьевский, Апастовский, Бавлинский, Бугульминский, Заинский, Зеленодольский, Кайбицкий, Лениногорский, Муслюмовский, Новошешминский, Нурлатский, Сармановский, Черемшанский и Ютазинский районы.

Отметим, в последние недели в Татарстане наблюдается довольно высокая температура воздуха, а также малое количество осадков в ряде районов.

N. Vildanov, 07.08.2018, 08:59
Тэги: Погода
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