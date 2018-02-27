СМИ: Мэрия Казани выделила депутату земли под автосалоны без торгов

Исполком Казани выделил компании "КАН Авто-4", принадлежащую депутату Казгордумы Александру Колесову, участок на Оренбургском тракте без торгов. Соответствующее дело возбудило УФАС по РТ, сообщает "РБК-Татарстан".

Дело было возбуждено в апреле 2018 года, оно будет рассматриваться только 14 августа.

Если факт незаконного выделения участка площадью 2,35 тыс. кв. м будет доказан, то антимонопольщики, возможно, станет добиваться сноса автосалонов, построенных на данном участке незаконно.