Минэкономразвития предложил повысить тарифы ЖКХ из-за увеличения НДС

Минэкономразвития предлагает учесть увеличение НДС на 2% в тарифах на жилищно-коммунальные услуги. Об этом «Известия» сообщают со ссылкой на пресс-службу министерства.

- Изменения налогового законодательства с 1 января 2019 года существенно повышают риск возникновения выпадающих доходов у ресурсоснабжающих организаций, что, в свою очередь, может привести к ухудшению их финансового состояния. Поэтому минэкономразвития предлагает учесть соответствующие изменения в тарифах, — заявили в министерстве.

Стоимость ЖКУ останется такой же, однако итоговая сумма возрастет за счет величины налога, включенного в платеж. В минстрое подтвердили, что варианты компенсаций для ресурсоснабжающих компаний, в том числе за счет изменений тарифов с января 2019 года, обсуждаются в ведомстве. Ранее ассоциация «ЖКХ и городская среда» направила министру строительства Владимиру Якушеву письмо, в котором говорится, что из-за повышения НДС убытки работающих в сфере ЖКХ компаний в 2019 году могут составить 100 млрд рублей, а долги отрасли вырастут до 1,5 трлн рублей.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%.