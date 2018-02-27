«Что-то пугающее». На станцию метро Кремлевская вызвали МЧС из-за свечения на рельсах

Минувшей ночью в Казани на станцию метро "Кремлевская" вызвали спасателей, якобы, там случилось "что-то пугающее", а именно один из жителей города рассказал о свечении на рельсах. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ, подробности передает телеканал "Эфир".

К станции метро "Кремлевская" и "Площадь Тукая" прибыли несколько машин МЧС, выяснилось, что одному из пассажиров подземки показалось, что в тоннеле что-то искрит, он и позвонил спасателям. Прибывшие на место пожарные спустились в метро и осмотрели тоннель, однако признаков возгорания не обнаружили.