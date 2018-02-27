В Елабуге 21-летний парень забил деревянной палкой жителя Казани

В Елабуге 21-летний местный житель забил деревянной палкой 42-летнего жителя Казани. Об этом пишет портал progorodchelny.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 2 августа на территории зоны отдыха Шишкинские пруды.

- Все произошло из-за конфликта. В результате у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом височной кости. Он госпитализирован в ЦРБ, - сообщил источник.

Отметим, что нападавший ранее уже был осужден. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.