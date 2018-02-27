В Казани девушку из Ростова-на-Дону убили, выкинув из окна

В Казани из дома по улице Тузганак со второго этажа выкинули 29-летнюю девушку из Ростова-на-Дону, она скончалась, информацию из соцсетей подтвердил источник Prokazan.ru.

По предварительным данным, девушка погибла около 16 часов 3 августа.

- В ходе проверки смерти девушки выяснилось, что на плечах и шее у нее были найдены порезы, сделанные ножницами, по данным фактам было возбуждено дело по статье "Убийство", - сообщили Prokazan.ru.

По данному факту идет расследование, Следственный комитет ищет вероятных подозреваемых.