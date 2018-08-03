На Казань обрушился сильный ливень: жители делятся фотографиями в соцсетях

Сегодня днем Казань оказалось во власти грозового фронта – на город обрушился сильный ливень, который за считанные минуты затопил улицы. В соцсетях появились фотографии и видео, по которым можно оценить масштаб бедствия.

Самые эффектные кадры были сделаны в салоне красного автобуса, когда он проезжал под ж/д мостом на Воровского. Судя по реакции пассажиров, некоторым это даже понравилось. Судя по реакции пассажиров, им это даже понравилось.

Многие машины после такого заплыва были не на ходу.

Перекресток Тунакова-Гагарина. Автор видео жалуется на неработающие ливневки.

Еще на одной видеозаписи запечатлен водопад в подземном переходе на проспекте Амирхана.

Годы идут - ничего не менятся.