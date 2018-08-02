В Казани водитель Renault из-за ссоры на дороге битой проломил голову владельцу Nissan

В Казани на улице Глушко 32-летний водитель Renault Duster в ходе дорожного конфликта проломил голову 24-летнему водителю Nissan, пострадавший был госпитализирован. Информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

По предварительным данным, 31 июля около 21:00 водитель Renault, двигаясь по улице Глушко, около дома №1 по невыясненным пока причинам начал ссору с водителем Nissan Almera.

- В какой-то момент мужчина достал биту, после чего избил другого водителя. Пострадавший был госпитализирован с ушибом головного мозга и трещиной височной кости, он сейчас находится в больнице №7, - рассказали ProKazan.ru.

По данному факту возбуждено дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровья". Идет расследование.