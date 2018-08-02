Воды не будет в сотнях домов города

Стал известен график отключения горячей воды в Казани в августе, об этом сообщается на официальном портале мэрии города. Воды не будет в сотнях домах.

- Отключения связаны с проведением реконструкции, текущего и капитального ремонта тепловых сетей, - отметили в исполкоме.

Также графики отключения воды публикуются на стендах около подъездов.