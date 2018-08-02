Проститутку из Татарстана поймали на Севере

В Сургуте задержали 30-летнюю жительницу Татарстана, которая работала проституткой на съемной квартире, об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Женщина размещала свою анкету на сайтах, после чего с ней связывались вероятные клиенты. За свои услуги она получила по 2,5 тысячи рублей, при этом скрывая от близких людей свою профессию. По ее словам, она работала на Севере вахтовым методом.

Женщину за занятия проституцией оштрафовали на 2 тысячи рублей.