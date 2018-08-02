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Проститутку из Татарстана поймали на Севере

Проститутку из Татарстана поймали на Севере
16+
Фото: скриншот

В Сургуте задержали 30-летнюю жительницу Татарстана, которая работала проституткой на съемной квартире, об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Женщина размещала свою анкету на сайтах, после чего с ней связывались вероятные клиенты. За свои услуги она получила по 2,5 тысячи рублей, при этом скрывая от близких людей свою профессию. По ее словам, она работала на Севере вахтовым методом. 

Женщину за занятия проституцией оштрафовали на 2 тысячи рублей.

A. Nabiullin, 03.08.2018, 12:39
Тэги: Криминал
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Комментарии

Горожанин03 августа 2018, 12:50
Молодцы ! Герои ! Скрутили бабу - и ведь не испугались !!! Даже не верится ... Можете ведь , когда захотите . По ордену За Мужество - каждому участнику этой беспрецедентной по мужеству операции . Кстати - о чудовищной сумме штрафа - жрицы любви на Севере до 200 тысяч в месяц , чистыми . Без отстегивния сутенерам и выше обозначенным героям .
Лучший комментарий
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Горожанин03 августа 2018, 12:54
Молодцы, а то она тут постоянно капслоком какой-то бред пишет
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ашотик03 августа 2018, 12:55
на што паймали,на чирвя?
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djkr03 августа 2018, 12:59
Вам писать не о чем???Проблем в стране выше крышы, пенсия .НДС,бензин и т.д. а вы хрень всякою собираете.
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Лиза03 августа 2018, 13:11
Я не понимаю таких женщин , которые ради денег пропускают через свое тело разную личность ...
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Горожанин03 августа 2018, 13:17
ВСЕМ НОВОСТЯМ НОВОСТЬ ! БРАВО, проказа, ТАК ДЕРЖАТЬ.
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Что за х03 августа 2018, 13:36
Таких проституток с Татарстана там знаете сколько?? Как и в Татарстане с Сургута!
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Картман03 августа 2018, 13:41
Насосом работала вахтовым методом? :-D
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Горожанин03 августа 2018, 13:53
Это Лизку что-ли?:-D
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Горожанин03 августа 2018, 13:54
Интересно марджа или татарка?
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Горожанин03 августа 2018, 14:09
Тотып секкэннэрме сон хоть??
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₽¥$03 августа 2018, 14:18
теневой доход потеряли;))))
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Горожанин03 августа 2018, 14:29
Орден дать за такую поимку:-D
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Горожанин03 августа 2018, 14:39
В ответ на комментарий пользователя
Я не понимаю таких женщин , которые ради денег пропускают через свое тело разную личность ...
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А которые без денег -понимаешь?
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Лиза03 августа 2018, 14:53
В ответ на комментарий пользователя
А которые без денег -понимаешь?
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А у меня другие знакомые . Все при деньгах
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