Выручка в татарстанской сети «Бахетле» упала впервые за восемь лет‍

Выручка сети "Бахетле" в 2017 году сократилась впервые с 2009 года, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Валовая прибыль компании выросла на 9,6 процентов, до 1,88 млрд руб., была получена прибыль от продаж в размере 318,6 млн руб. вместо убытка в 2016 году в 36,6 млн руб. Чистая прибыль достигла 63,87 млн руб. (рост в 1,5 раза).

В сеть "Бахетле" входят 28 магазинов в Татарстане и Москве.

Напомним, ранее владелица сети супермаркетов "Бахэтле" Муслима Латыпова пожаловалась на домохозяек, продающих торты через соцсети. "Из "Бахэтле" переманивают специалистов, потому что налоги платить не надо, в социальные фонды отчислять не надо. У нас, добросовестных производителей, которые платят все налоги, этот нелегальный бизнес забирает объемы", - говорила предпринимательница.