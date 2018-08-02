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«Задыхаемся»: казанцы массово пожаловались на «выбросы»

"Задыхаемся": казанцы массово пожаловались на "выбросы"
16+
Фото: архив ProKazan.ru
В Минэкологии заявили, что никаких нарушений обнаружено не было

Жители Казани начали массово жаловаться в контролирующие органы на выбросы в городе, из-за чего на ряде улиц "невозможно дышать". Об этом ProKazan.ru сообщила жительница Казани Лилия.

- Вчера и сегодня 2, 3 августа ночью выбрасываются невероятно удушающие выбросы в атмосферу. Невозможно дышать!  Это ядовитые химический запах! Просим срочно принять меры! Район Авиастроительный! - написала жительница города.

По словам других жителей города, выбросы отчетливо отдают "хлоркой".

В Минэкологии РТ заявили, что 1 августа из разных точек города поступило около 10 обращений о присутствии химического запаха в атмосферном воздухе, но никаких нарушений не было обнаружено.

- В результате проведенных исследований превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе в Казани не зафиксировано, - рассказал начальник ЦСИАК Минэкологии РТ Хадича Сафиуллина.

Министерством сформирована наблюдательная сеть за загрязнением атмосферного воздуха из 4 автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха и 2 передвижных экологических лабораторий.

При этом на "Казаньоргсинтезе" также прокомментировали подозрения горожан, что именно их предприятие виновно в этом.

- На ПАО "Казаньоргсинтез" ни в технологическом производственном процессе, ни на инженерных коммуникациях хлор не применяется. Даже на очистных сооружениях предприятие для обеззараживания воды использует низкоконцентрированный гипохлорит натрия. Его производство электролизным способом из пищевой соли, единственное в Казани, действует в цехе очистных сооружений и внешних коммуникаций ПАО "Казаньоргсинтез". Сейчас системы водозабора и водоочистки «Казаньоргсинтеза» обеспечивают питьевой водой само предприятие и ЖК "Салават купере", - сообщили ProKazan.ru в пресс-службе предприятия.

ProKazan.ru, 03.08.2018, 09:45
Тэги: Экология, Народная новость
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Комментарии

Ага03 августа 2018, 09:59
Будь прокляты травители населения(!)
0
7
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Ф103 августа 2018, 10:09
Минэкологии куплено. Продались. Не зафиксирован у них запах. Каждый выходной в воскресение вечером вонь стоит в Авиастрое, любой житель подтвердит.
Лучший комментарий
0
14
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Горожанин03 августа 2018, 10:16
Московсом Кировском тоже запах стоял
0
5
Согласны с автором?
Горожанин03 августа 2018, 10:18
Подтверждаю, в ночь со 2 на 3 августа (около 2-3 часов) отчетливо ощущался запах хлора в воздухе в районе ул.Декабристов, д.131. Ребята вот что Вас ждет после строительства МСЗ. Т.е. он также будет тихонько травить не только "Салават Купере" а и Московский, Кировский и Авиастрой, а в Минэкологии и других инстанциях будут также заявлять что никаких нарушений не было обнаружено. И всЁ ))))
0
12
Согласны с автором?
Горожанин03 августа 2018, 11:00
В ответ на комментарий пользователя
Подтверждаю, в ночь со 2 на 3 августа (около 2-3 часов) отчетливо ощущался запах хлора в воздухе в районе ул.Декабристов, д.131. Ребята вот что Вас ждет после строительства МСЗ. Т.е. он также будет тихонько травить не только "Салават Купере" а и Московский, Кировский и Авиастрой, а в Минэкологии и других инстанциях будут также заявлять что никаких нарушений не было обнаружено. И всЁ ))))
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Да и фиг с ними, мы в приволжском выживем и построим свою Казань с блэкджеком и гетерами, а беженцы из авиастроя будут работать у нас за еду
1
2
Согласны с автором?
Юрий03 августа 2018, 11:04
В Советском на космонавтов воняет фекалиями по ночам! словно прорвало канализацию
0
3
Согласны с автором?
Горожанин03 августа 2018, 11:07
В ответ на комментарий пользователя
В Советском на космонавтов воняет фекалиями по ночам! словно прорвало канализацию
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Космонавты ночью срут
0
0
Согласны с автором?
Горожанин03 августа 2018, 11:12
Все достало
0
1
Согласны с автором?
Горожанин03 августа 2018, 11:13
В ответ на комментарий пользователя
Да и фиг с ними, мы в приволжском выживем и построим свою Казань с блэкджеком и гетерами, а беженцы из авиастроя будут работать у нас за еду
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Вот ты недоумок, какие беженцы с авиастроя? Насколько всем известно, сейчас в Приволжском районе строится несколько больших жилых комплексов - а именно на ул.Родина, около ВДНх, на месте старого трампарка и т.д. Скоро приволжский район превратится в "Шанхай" с вечными пробками и люди (конечно же не нищеброды) оттуда сами побегут.
2
1
Согласны с автором?
Горожанин03 августа 2018, 11:16
В ответ на комментарий пользователя
Вот ты недоумок, какие беженцы с авиастроя? Насколько всем известно, сейчас в Приволжском районе строится несколько больших жилых комплексов - а именно на ул.Родина, около ВДНх, на месте старого трампарка и т.д. Скоро приволжский район превратится в "Шанхай" с вечными пробками и люди (конечно же не нищеброды) оттуда сами побегут.
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ключевое слово "скоро", авиастрой и кировский уже давно превратились
0
1
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Горожанин03 августа 2018, 11:16
В ответ на комментарий пользователя
Вот ты недоумок, какие беженцы с авиастроя? Насколько всем известно, сейчас в Приволжском районе строится несколько больших жилых комплексов - а именно на ул.Родина, около ВДНх, на месте старого трампарка и т.д. Скоро приволжский район превратится в "Шанхай" с вечными пробками и люди (конечно же не нищеброды) оттуда сами побегут.
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Куда побегут? К МСЗ поближе? Там же чернобыль и люди с пёсьими головами. Соглашайся батрачить на меня и я построю тебе самую комфортабельную будку в Казани и даже на цепи держать не буду
0
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Горожанин03 августа 2018, 11:22
Минэкологии ответило что никаких нарушений обнаружено не было. А запах есть. Что это значит? Что это ПРАВИЛЬНЫЕ выбросы, без нарушения, что так и было задумано, так что-ли???
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