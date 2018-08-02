«Задыхаемся»: казанцы массово пожаловались на «выбросы»

В Минэкологии заявили, что никаких нарушений обнаружено не было

Жители Казани начали массово жаловаться в контролирующие органы на выбросы в городе, из-за чего на ряде улиц "невозможно дышать". Об этом ProKazan.ru сообщила жительница Казани Лилия.

- Вчера и сегодня 2, 3 августа ночью выбрасываются невероятно удушающие выбросы в атмосферу. Невозможно дышать! Это ядовитые химический запах! Просим срочно принять меры! Район Авиастроительный! - написала жительница города.

По словам других жителей города, выбросы отчетливо отдают "хлоркой".

В Минэкологии РТ заявили, что 1 августа из разных точек города поступило около 10 обращений о присутствии химического запаха в атмосферном воздухе, но никаких нарушений не было обнаружено.

- В результате проведенных исследований превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе в Казани не зафиксировано, - рассказал начальник ЦСИАК Минэкологии РТ Хадича Сафиуллина.

Министерством сформирована наблюдательная сеть за загрязнением атмосферного воздуха из 4 автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха и 2 передвижных экологических лабораторий.

При этом на "Казаньоргсинтезе" также прокомментировали подозрения горожан, что именно их предприятие виновно в этом.

- На ПАО "Казаньоргсинтез" ни в технологическом производственном процессе, ни на инженерных коммуникациях хлор не применяется. Даже на очистных сооружениях предприятие для обеззараживания воды использует низкоконцентрированный гипохлорит натрия. Его производство электролизным способом из пищевой соли, единственное в Казани, действует в цехе очистных сооружений и внешних коммуникаций ПАО "Казаньоргсинтез". Сейчас системы водозабора и водоочистки «Казаньоргсинтеза» обеспечивают питьевой водой само предприятие и ЖК "Салават купере", - сообщили ProKazan.ru в пресс-службе предприятия.