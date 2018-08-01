В Казани загорелся пятиэтажный дом

Пожар тушат спасатели

В Вахитовском районе Казани на улице Халева, 15 загорелся пятиэтажный жилой дом, об этом сообщили очевидцы и в ГУ МЧС России по РТ.

Около 13:00 загорелась квартира на пятом этаже дома, огонь также может перекинуться на крышу здания. Из здания спасатели эвакуировали всех жильцов.

Сейчас идет тушение огня, уточняется наличие пострадавших.