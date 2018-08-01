В Казани на кладбищах появились могилы с QR-кодами

Такие таблички появились рядом с могилами известных представителей медицины

В Казани на Арском кладбище появились QR-коды рядом с моглилами известных представителей медицины, при помощи них на можно перейти на страницу с биографией покойного, чтобы прочитать о его заслугах, видеозапись опубликовал "Бизнес Online".

Решение поставить таблички с QR-кодами было принято после того, как студенты КГМУ заметили, в каком плачевном состоянии находятся могилы известных деятелей медицины. QR-коды появились у могил Андрея Федоровича Агафонова (заведующего кафедрой детских инфекций Казанского мединститута), Викторина Сергеевича Груздева (основателя казанской акушерско-гинекологической школы), Семена Семеновича Зимницкого (заведующего кафедрой частной патологии и терапии и кафедрой пропедевтики внутренних болезней), Владимира Павловича Крупина (гениального врача-хирурга, народного врача СССР), Валериана Владимировича Милославского (заведующего кафедрой гигиены и социальной гигиены).

Для того, чтобы перейти по ссылке, необходимо просканировать телефоном код, а после перейти по ссылке на специально созданный сайт.

В будущем планируется появление QR-кодов и у других могил известных казанцев.