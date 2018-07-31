В Казани мошенники, якобы, из «Татфондбанка» оформили займы на 9 млн руб в Фонде поддержки

Займы были получены в рамках программы "Стабильность", предназначенной для поддержки пострадавших от банковского кризиса в РТ

В Казани завели уголовное дело на мошенников, которые под видом погорельцев банков "Татфондбанк" и "Интехбанк" оформили займы на 9 млн рублей в Фонде поддержки предпринимательства Татарстана. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МВД по РТ, подробности уточнил источник ProKazan.ru.

- C января по май 2017 года подозреваемые, приближенные к должностным лицам микрокредитной организации, предложили директорам трех фирм получить за денежное вознаграждение в сумме 900 тысяч рублей, займы в микрокредитной организации под видом пострадавших на общую сумму 9 млн рублей. При этом пострадавшими от деятельности данных банков они не являлись. После передачи 900 тысяч рублей лицам вышеуказанным организациям были выданы займы на общую сумму 9 млн рублей, - сообщили в МВД.

Как стало известно ProKazan.ru, подозреваемые - это директор и соучредитель казанского ООО "Строительство и консалтинг" Александр Стефатов, который находится в СИЗО до 14 августа, а также некие неустановленные пока лица из Фонда поддержки предпринимательства.

Займы в рамках программы "Стабильность", предназначенной для поддержки пострадавших от банковского кризиса в РТ, были получены для компаний "Биссан", "Старт" и "Арт кар", которые не пострадали в результате крушения банков.

Сейчас ведется расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Мошенничество" еще в начале июля.