В Казани на стройплощадке упала сваебойная машина

В Казани на улице Серова на строительной площадке опрокинулась сваебойная машина, фотографии появились в соцсетях.

На фото с места происшествия видно, что строительная техника лежит на земле на территории, огороженной металлическим забором. Рядом стоит автокран.

Информация о возможных пострадавших уточняется.

Публикация от Сергей Борисов (@borisov1870) 31 Июл 2018 в 6:33 PDT

Напомним, после ЧП на улице Камалеева, где кран рухнул на жилой дом, крановщики рассказали ProKazan.ru, что "техника изношена, на стройках не соблюдают правила безопасности".