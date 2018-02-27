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В Казани на стройплощадке упала сваебойная машина

В Казани на стройплощадке упала сваебойная машина
16+
Фото: vk.com/vkazani

В Казани на улице Серова на строительной площадке опрокинулась сваебойная машина, фотографии появились в соцсетях.

На фото с места происшествия видно, что строительная техника лежит на земле на территории, огороженной металлическим забором. Рядом стоит автокран.

Информация о возможных пострадавших уточняется.

Напомним, после ЧП на улице Камалеева, где кран рухнул на жилой дом, крановщики рассказали ProKazan.ru, что "техника изношена, на стройках не соблюдают правила безопасности".

N. Vildanov, 31.07.2018, 17:35
Тэги: Происшествия
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Комментарии

рус31 июля 2018, 18:21
какой ужас!!!!!!!
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