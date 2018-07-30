В Казани доцента КФУ обвинили в хищении более 400 млн рублей

В Казани доцент КФУ Дарья Алякина обвиняется в хищении 470 млн рублей. Сегодня в Вахитовском районном суду Казани гособвинение попросило назначить ей наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 1 млн рублей.

Установлено, что подсудимая, будучи руководителем казанского филиала страховой компании «Мегарусс-Д», создала 4 подконтрольные организации, которые по договору должны были привлекать клиентов.

Однако никаких клиентов они не привлекали, а получали прибыль с каждого проданного полиса, - передает «Бизнес Онлайн».

Сумма ущерба составила 470 млн рублей.