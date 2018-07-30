В Татарстане молодая мать выбросила свою 3-месячную дочь из окна

В Чистополе 23-летняя Ангелина Кобзева выбросила свою 3-месячную дочь из окна. Об этом сообщили в Следственном комитете по РТ.

Инцидент произошел 30 июля.

- Кобзева вместе с 10-летним сыном, 3-месячной дочерью и сожителем пришли в гости к знакомым. После застолья хозяева ушли спать, подозреваемая вместе с сожителем начала ругаться, - рассказали в ведомстве.

В ходе конфликта женщина заявила, что трехмесячный ребенок не нужен ни сожителю, ни ей. После этого она взяла девочку за ноги и выбросила ее из окна второго этажа.

- После этого подозреваемая сразу выбежала к ребенку, а соседи вызвали скорую помощь, - говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован. В настоящее время Ангелина Кобзева задержана. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении нее одной из предусмотренных законом мер пресечения.