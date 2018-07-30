В Казани на благоустройство парков и скверов потратят более 560 млн рублей

Власти города на благоустройство парков и скверов выделят 562 млн рублей. Соответствующий тендер был опубликован на сайте госзакупок.

Так, на эти деньги планируют благоустроить парки и скверы в Авиастроительном, Приволжском, Советском и Ново-Савиновском районах.

Согласно документации, в Ново-Савиновском районе благоустроят фестивалльный бульвар и сквер «Ак чачаклар», в Приволжском районе планируют благоустроить парк возле ЖК «Комсомолец», а в Авиастроительном районе — парк «Крылья Советов». В Советском районе в планах благоустроить зеленую зону жилого квартала между Горкинско-Ометьевским лесопарком и улицами Юлиуса Фучика, Ломжинской, Минской и проспектом Победы.

Сообщается, что все работы должны быть выполнены до 1 июля 2019 года.