В Татарстане почти 70 процентов родителей выбрали татарский язык в качестве родного

29 процентов родителей выбрали русский язык

В Татарстане 69 процентов родителей выбрали татарский язык в качестве родного, об этом рассказал сегодня на пресс-конференции депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов.

- В 2017-2018 учебном году у нас обучение проходит по тем нормам, которые уже закрепил закон — выбор предмета "Родной язык" со стороны родителей. У нас 69 процентов детей выбрали в его рамках изучения татарского языка, 29 процентов — русский язык, — рассказал депутат..

Сейчас на сайте Минобразования РТ уже вывешена примерная программа обучения русскому как родному языку. Гильмутдинов отменил, что его изучение предполагается "больше в культурологическом аспекте".