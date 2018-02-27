В Татарстане почти 70 процентов родителей выбрали татарский язык в качестве родного

29 процентов родителей выбрали русский язык
В Татарстане 69 процентов родителей выбрали татарский язык в качестве родного, об этом рассказал сегодня на пресс-конференции депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов.
- В 2017-2018 учебном году у нас обучение проходит по тем нормам, которые уже закрепил закон — выбор предмета "Родной язык" со стороны родителей. У нас 69 процентов детей выбрали в его рамках изучения татарского языка, 29 процентов — русский язык, — рассказал депутат..
Сейчас на сайте Минобразования РТ уже вывешена примерная программа обучения русскому как родному языку. Гильмутдинов отменил, что его изучение предполагается "больше в культурологическом аспекте".
Напомним, 25 июля депутаты Госдумы в окончательном третьем чтении приняли закон об изучении родных языков. Поправки поддержали 388 депутатов, двое проголосовали против. Таким образом, согласно законопроекту русский язык будут изучать все, как государственный язык, а родной язык будет выбираться по заявлению родителей школьников.