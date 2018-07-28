Директор казанского цирка покидает свой пост

Дамир Шарифуллин написал заявление по собственному желанию несколько недель назад

Директор казанского цирка 62-летний Дамир Шарифуллин покидает свой пост. Его место может занять директор татарской филармонии Кадим Нуруллин, пишет «Вечерняя Казань» со ссылкой на источники.

Сообщается, что Шарифуллин написал заявление по собственному желанию несколько недель назад. Однако официально об отставке будет объявлено 1 августа.

- Директор нас собрал и сообщил, что должен уйти, - рассказал один из сотрудников цирка. - Не понимаем, почему Шарифуллина вынудили сложить с себя полномочия, ведь ему всего 62 года.

Как рассказала министр культуры РТ Ирада Аюпова, уход Дамира Шарифуллина связан с состоянием здоровья.

- Состояние его здоровья вызывает тревогу. А цирк нужно активно развивать. Нужно движение вперед, а для этого - новый взгляд и новый подход к организации, - сказала министр.

По некоторым данным, новым директором цирка может стать директор татарской филармонии Кадим Нуруллин. Однако приказ о его назначении пока не подписан.