Из Казани вновь запустят рейсы в Калининград

Из Казани вновь открываются авиарейсы в Калининград, об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании "ЮВТ Аэро".

Самолет из столицы РТ будет вылетать по средам и субботам в 19.15, посадка в Калининграде в 21.00. В Казань самолет будет вылетать в 22.00. Посадка в Казани в 01.55.

Полеты будут выполняться на самолетах CRJ-200, стоимость билета в одну сторону составит 5 700 рублей.