Добрался до «Казань Арены»! Путешественник Цзин Ли решил объехать на коне все города ЧМ

Интервью с конным путешественником, который проехал уже почти 3 тысячи километров

На этой неделе Казань посетил китайский путешественник на Цзин Ли. Последние три года он путешествует на лошади по России. Это уже третий по счету конный поход.

О путешествии

Первое конное путешествие он совершил в 2007 году - из Башкирии через Забайкальск в Пекин. Тогда, за 17 месяцев, он преодолел около 9 000 километров и посвятил поездку Летним олимпийским играм в Пекине. В ходе маршрута Ли использовал по очереди трех лошадей. Второе конное путешествие прошло из Пекина в сторону западного Китая по Великой китайской стене - он и его кони преодолели 3 000 километров. Третье путешествие он посвятил ЧМ по футболу - до Казани они проехали из Усть-Джегуты (Карачаево-Черкесская республика) чуть менее 2 800 километров.

- Хочу посмотреть Россию от самой южной до самой северной точки вдоль матери-реки Волги. Я ценю реку. Река для человека и для истории - это важно.

«Я от природы люблю путешествовать именно верхом на лошади. Это была моя мечта с самой юности, и в первый раз я отправился в путешествие в 46-летнем возрасте. Россия, как и Китай, большая страна, очень хочется ее объехать верхом»

С собой у путешественника только минимальный набор: палатка, спальный мешок, инструменты для подковы. Проезжая определенное время, путешественник перебирает вещи, кое-что оставляет в пути следования. Даже еды с собой нет.

- Возникала проблема с продуктами в Ростовской, Волгоградской и Саратовской областях, потому как расстояние между магазинами в России иногда очень большое. С собой провизию не возьмешь - для лошади важен каждый грамм. Это же животное, а не машина. В Татарстане населенные пункты встречаются чаще, пока проблем с едой нет.

О лошадях

В Казань Ли прибыл на своем 7-летнем коне по кличке Караман, его путешественнику подарил заводчик Хасан Салпагаров из Усть-Джегуты (республика Карачаево-Черкесия). Переход из Самары дался путешественнику и Караману нелегко. В ходе перехода конь простудился, в пути ему постоянно мучали оводы. Когда Ли подъезжал к Казани, его встретили их приютили в небольшом конном клубе "Радужный", где Цзин взял себе еще одного коня по кличке Шурале.

- Ту лошадь подарили мне в Карачаево-Черкесии. Переносить жару оказалось сложным. Этот поход стал для нас самым тяжелым: лошадь потеет, теряет энергию, воду. Человек может перетерпеть, а лошадям это дается труднее. И еще мошки кусаются. Караман же кавказец, там климат помягче. Поэтому он сильно ослаб. Будет поправляться еще минимум 20-30 дней. Но я не могу столько ждать, заберу его с собой, хотя мои лошади могут и приревновать.

Об обыденной жизни

Хоть Цзинь и китаец, он уже почти 20 лет гражданин России, женат на русской красавице и живет в Москве. Семья Цзиня уже привыкла к его выездам и воспринимает их как «командировки». При этом, составить главе семейства компанию никто не спешит.

- Мы созваниваемся, но не каждый день. Иногда зову с собой сына, хотя бы на неделю, но он не хочет. Я понимаю, это очень тяжело. Это не для всех.

В свое время Цзинь работал переводчиком, преподавателем и кладовщиком. В ближайшие года возвращаться к старой жизни не хочет. Он планирует путешествовать до 65 лет, хотя и признается, что все будет зависеть от финансов и здоровья.

- Люди в дороге помогают, но не сильно. Кто-то даст 100, 500, 1000 рублей. Но к себе переночевать почти не приглашают. Да я и не прошусь, только один раз был случай в Адыгее: не смог найти место с травой, попросился в коровник, чтобы лошадь смогла пощипать травку. Там, под крышей и переночевал. Мне даже дрова дали, чтобы я мог высушить вещи.

О Татарстане

- Татарстан мне очень нравится, я могу точно сказать, что я здесь не в последний раз. Здесь чисто, ухоженно, красиво, даже в самых маленьких деревнях. Хотел бы здесь задержаться, но здесь я живу в конном клубе, понимаю, что могу мешать людям. У них есть своя работа, а у меня - две лошади там, и это может доставлять неудобства. Поэтому я, пожалуй, отправлюсь в дорогу. Впереди Нижний Новгород.

Путешественник уже побывал на стадионах в Сочи, Ростове, Волгограде, Самаре. Впереди - Нижний Новгород, Саранск, Москва, Санкт-Петербург. Далее Петрозаводск и Мурманск.