В Татарстане вновь задержали экс-главу Тукаевского района после его освобождения

В Набережных Челнах вновь задержали экс-главу Тукаевского района Василя Хазеева сразу же после его освобождения.

Сообщается, что набережночелнинский городской суд отпустил Хазеева из-под домашнего ареста, так как счел доводы следствия неубедительными, что он может повлиять на ход расследования, передает «Бизнес Онлайн».

Однако после того, как суд отпустил экс-главу района, следователи вновь задержали его по новому уголовному делу — превышение должностных полномочий. И вывели его из зала суда в наручниках.

Напомним, Василя Хазеева подозревают в махинациях с землей. В 2012 году исполком района незаконно выделил в аренду жителям Князевского сельского поселения 11 га лесного фонда.