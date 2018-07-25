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В Татарстане вновь задержали экс-главу Тукаевского района после его освобождения

В Татарстане вновь задержали экс-главу Тукаевского района после его освобождения
16+
Фото: tukai-rt.ru

В Набережных Челнах вновь задержали экс-главу Тукаевского района Василя Хазеева сразу же после его освобождения.

Сообщается, что набережночелнинский городской суд отпустил Хазеева из-под домашнего ареста, так как счел доводы следствия неубедительными, что он может повлиять на ход расследования, передает «Бизнес Онлайн».

Однако после того, как суд отпустил экс-главу района, следователи вновь задержали его по новому уголовному делу — превышение должностных полномочий. И вывели его из зала суда в наручниках.

Напомним, Василя Хазеева подозревают в махинациях с землей. В 2012 году исполком района незаконно выделил в аренду жителям Князевского сельского поселения 11 га лесного фонда. 

Люция Кашапова, 27.07.2018, 13:04
Тэги: Набережные Челны
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Комментарии

Капрал Билл Тейлор27 июля 2018, 13:15
Это называется прессинг. С подачи Москвы делается.
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Капрал Билл Тейлор27 июля 2018, 13:22
В районах, вся банда Миниханова сидит. А у этих экс глав, приемники на постах. Сместить их сложно. Поэтому Москвичи и расшатывают поддержку. Вообще под Миниханова, Москвичи давно копают и слух, что в ближайшее время он покинет пост не беспочвенны. За место его поставят, либо Шафигуллина (бывшего министра труда), либо из Москвы человека. Если поставят из Москвы, то акции крупных компаний мин заново кпадут резко. Кроме того, возможны печальные последствия борьбы за пост президента, как это было, когда в аэропорту упал самолет. Откуда прилетело, думаю объяснять не нужно, но в тот раз рустик встал в позу. Что будет опять-одному богу известно.
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ага27 июля 2018, 13:24
Да, повесить его к ипеням собачьим! Зачем так щеловека мучить?
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Капрал Билл Тейлор27 июля 2018, 13:33
В ответ на комментарий пользователя
Да, повесить его к ипеням собачьим! Зачем так щеловека мучить?
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Таких не вешают, а подтирают. Когда, крупный чин уходит в отставку, они все себе берут свою прежнюю охрану за свой счет, до тех времён, пока не уляжется. Так как они много знают о махинациях и подчистить их желающих много. Они опасны, знают много. Как пример последний случай смерти газпромовского взяточника на этой неделе. Официальная версия: замучила совесть:-D. По факту делается укол из коктеля сильных лекарств или несчастный случай, как огнестрел при охоте.
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ашотик27 июля 2018, 13:38
В ответ на комментарий пользователя
В районах, вся банда Миниханова сидит. А у этих экс глав, приемники на постах. Сместить их сложно. Поэтому Москвичи и расшатывают поддержку. Вообще под Миниханова, Москвичи давно копают и слух, что в ближайшее время он покинет пост не беспочвенны. За место его поставят, либо Шафигуллина (бывшего министра труда), либо из Москвы человека. Если поставят из Москвы, то акции крупных компаний мин заново кпадут резко. Кроме того, возможны печальные последствия борьбы за пост президента, как это было, когда в аэропорту упал самолет. Откуда прилетело, думаю объяснять не нужно, но в тот раз рустик встал в позу. Что будет опять-одному богу известно.
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знаю што в актаныши шурале сидит
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Капрал Билл Тейлор27 июля 2018, 13:40
Либо как вариант, 5 таблеток нитроглицеринах пищу. Давление и работа сердца падают до критической отметки и восстановить его сложно, даже уколами. Как итог смерть, если флотами то повреждение отделов головного мозга, в силу кислородного голодания, плохая работа внутренних органов и человек уже как овощ. Ну и сроки жизни небольшие.
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Стас27 июля 2018, 14:01
Утопить в Каме и концы в в воду!
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Горожанин27 июля 2018, 14:35
Полку прибыло..
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Горожанин27 июля 2018, 14:35
В Челны завесли креминал со всей страны эшелонами , их дети и внуки продолжают делишки своих родных ! А был один из самых тихих и культурным городком на Каме и на ТАТАРСТАНЕ .
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Горожанин27 июля 2018, 14:38
ПОЧЕМУ на ФОТО у Василя сжасно длинные УШИ ? ? ? ?
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Капрал Билл Тейлор27 июля 2018, 15:34
В ответ на комментарий пользователя
В Челны завесли креминал со всей страны эшелонами , их дети и внуки продолжают делишки своих родных ! А был один из самых тихих и культурным городком на Каме и на ТАТАРСТАНЕ .
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Челны культурный город??? Я вас умоляю.
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Ол27 июля 2018, 16:01
В ответ на комментарий пользователя
Либо как вариант, 5 таблеток нитроглицеринах пищу. Давление и работа сердца падают до критической отметки и восстановить его сложно, даже уколами. Как итог смерть, если флотами то повреждение отделов головного мозга, в силу кислородного голодания, плохая работа внутренних органов и человек уже как овощ. Ну и сроки жизни небольшие.
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Ну всезнающий расскажи тогда уж как можно ещё что нидь из лекарств сделать
Киллер ты наш=-D
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ага27 июля 2018, 16:16
меня бы кто задержал на месяц и в таком же красивом особняке личном ааххх
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Горожанин27 июля 2018, 21:18
проверенный способ заработать приличную денежку, решил поделиться с людом. Кому не интерестно проходим дальше. Лично я был приятно удивлён http://aaaaallllllll.ru/tds/at6c
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