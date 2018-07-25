В Казани родители назвали своих детей Лазарь и Рамзес

За прошлую неделю в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 433 малышей: 236 мальчиков и 197 девочек. Об этом сообщает Управление ЗАГС Казани.

Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Леон, Давид, Леона, Лазарь, Эмин, Златослава, Рамзес, Аврора, Назар, Батыр, Евангелина, Лана, Амирхан.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Ясмина, Милана, Амина, Амир, Тимур, Никита, Алиса, Ева, Кирилл и Камиль.

Минимальный вес ребенка при рождении составил 580 граммов, а максимальный – 4740 граммов. Возраст самой юной мамы – 17 лет, самой зрелой – 45 лет, самого юного отца – 18 лет, самого зрелого – 55 лет.

За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 314 пар. Возраст самого взрослого жениха – 72 года, самой взрослой невесты – 69 лет, самым юным жениху и невесте исполнилось по 18 лет.