«Мисс Татарстан» обвинила полицейских в нападении: Следком начал проверку

«Мисс Татарстан» 2006 года Виктория Буянцева обвинила полицейских в нападении, сообщил руководитель правозащитной группы «Акцент» Булат Мухамеджанов.

По словам девушки, инцидент произошел 23 мая около 22.00 часов в Ново-Савиновском районе Казани.

- Вышли с мамой вечером на прогулку. В какой-то момент неожиданно на нас напали трое мужчин в штатском. Один из них схватил меня за руку и начал вырывать мобильник, другой пытался сорвать сумку, а третий держал маму, - рассказывает пострадавшая.

Как утверждает Буянцева, мужчины показали служебное удостоверение сотрудников полиции после того, как возле них собралась толпа. Они сообщили, что проходит задержание преступника.

- Один из нападавших, который был с признаками алкогольного опьянения , затерялся в толпе и скрылся. Свидетели сообщили, что видели этих парней, они сидели недалеко от места преступления и при них были спиртные напитки, - добавила девушка.

После пострадавшую доставили в полицию, в ходе обыска у нее не нашли ничего запрещенного. В настоящее время по данному факту Следственный комитет начал проверку.