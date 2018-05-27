В Казани на пешеходном променаде начали укладывать газон

В Казани на пешеходном променадце к Чемпионату мира по футболу начали укладывать газон, об этом сообщил народный корреспондент портала.

Напомним, променад будет готов к началу ЧМ, помимо дизайнерских лавок, деревьев с подсветкой и велодорожек, здесь будет установлен памятник в виде мальчика-пятиклассника, бьющего по воротам из двух школьных ранцев. Неподалеку будет установлен еще один арт-объект в виде гигантского футбольного мяча, на который нанесут названия всех стран-участников ЧМ-2018.

Сквер возле «Татмедиа» покроют деревянным настилом, по вечерам здесь будут зажигаться светодиодные огни. Вообще весь променад украсят примерно 300 фонарей. Еще 50 светильников будут освещать деревья.