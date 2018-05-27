В казанском парке «Черное озеро» появятся два черных лебедя

Для них в парке уже построен специальный домик

В казанском парке «Черное озеро» в ближайшее время появятся два черных лебедя. Об этом сегодня в ходе делового понедельника сообщила руководитель дирекции парков и скверов Алсу Саетова.

- Их нам подарила компания «Камастройинвест». С учетом того, что в непосредственной близости от парка строится жилой комплекс «Одетт», - рассказала Саетова.

По словам Саетовой, лебедей решили назвать Одиллия и Зигфрид, как главных персонажей балета «Лебединое озеро».

- Для них построен специальный домик, который прошел архитектурную экспертизу, - добавила глава дирекции парков и скверов.

В ходе делового понедельника Саетова также сообщила, что в Горкинско-ометьевском лесу появится первый общественный огород. Здесь дети смогут высаживать овощи, зелень, а затем наблюдать за их ростом.