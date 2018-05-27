В Казани разбилась 15-летняя школьница

По предварительным данным, она выпала из окна

В Казани в поселке Константиновка на улице Натана Рахлина в минувшую субботу, 26 мая, погибла 15-летняя школьница, она разбилась, выпав из окна. Информацию из соцсетей подтвердил источник ProKazan.ru.

- Девочка с многочисленными травмами была найдена около своего дома примерно в 19 часов, ее госпитализировали в больницу №7, где она спустя несколько часов скончалась, - сообщили ProKazan.ru.

Следственный комитет начал проверку данного происшествия, в ходе которой постараются установить причины происшествия.