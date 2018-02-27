Рустам Минниханов проверил стройки и здания на реставрации в центре Казани

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня в ходе прогулки в центре Казани проверил ход реконструкции и строительства ряда объектов, сообщает пресс-служба президента РТ.

Сначала Минниханов осмотрел строящийся 4-этажный пристрой к школе-интернату «СОлНЦе» (ул. Кави Наджми,18), объект культурного наследия федерального значения «Здание гостиницы Дворянского собрания XVIII века» (ул. Рахматуллина, 6/9), объекта культурного наследия «Гостиница «Грандотель» («Дом Свешникова, начало XIX века») на перекрестке улицы Кави Наджми и пешеходной улицы Баумана.

- Участники осмотра объектов в историческом центре Казани отправились на Нижнезареченскую дамбу на правом берегу реки Казанка. В данное время на рассмотрении находится проект строительства здесь пешеходной зоны и развлекательных объектов для отдыха горожан. По мнению Рустама Минниханова, должен быть разработан комплексный план освоения этой территории и ее развития. Здесь же Рустаму Минниханову презентовали краткий план мероприятий празднования 300-летия Казанского адмиралтейства на территории Адмиралтейской слободы, - говорится в сообщении.

После президент РТ побывал около Храма-памятника павшим воинам на Кировской дамбе, где будет проведено укрепление откосов, реставрация кирпичной кладки, реставрация крылец, кладки цоколя с восстановлением облицовки и другие работы. Там же митрополит Татарстана Феофан попросил помочь с ремонтом улицы, ведущей к Зилантову монастырю. Минниханов поручил рассмотерть этот вопрос.