В Татарстане эвакуировали три вокзала из-за подозрительного предмета‍

Всего были эвакуированы свыше 600 человек

В Казани сегодня днем эвакуировали два вокзала, а также один в Набережных Челнах, это случилось после обнаружения подозрительного предмета. Об этом сообщает РИА Новости.

- Ни одного автобуса на территории Северного вокзала, куча людей на улице около него, машина пожарных, машина полиции, сотрудников полиции, - рассказала жительница Казани, ставшая свидетелем.

Позже выяснилось, что в 14.40 начали эвакуировать людей на вокзалах "Казань-1", "Восстание-Пассажирская" и "Набережные Челны", вокзалы обследовали, взрывных устройств или взрывчатых веществ не обнаружено.

ТАСС уточняет, что из-за угрозы взрыва из зданий вокзалов были эвакуированы более 600 человек. Инцидент не сказался на движении поездов.