В Казани задержали мужчину за развратные действия на улице Фрунзе

В Казани в минувшую пятницу, 25 мая, сотрудники полиции задержали 48-летнего мужчину за развратные действия в отношении 14-летней девочки на улице Фрунзе. Информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

- Сообщение о подозрительном мужчине и его действиях около дома №1 по этой улице поступили около 9 часов утра, сразу же начались следственные действия. В ходе расследования дела по статье "Развратные действия" был задержан безработный и ранее судимый 48-летний мужчина, - сообщили ProKazan.ru.

Подозреваемого отпустили домой под подписку о не выезде, идет расследование.