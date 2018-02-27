В КФУ рассказали о причинах резкого похолодания в Татарстане

В Татарстан средняя температура в последние дни заметно ниже нормы, причина - северные ветры Арктики, об этом сообщил завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

- В воскресенье ожидается незначительное потепление. Днем воздух прогреется до 22 градусов тепла, ночью ожидается 9 градусов тепла. В понедельник в Казани снова похолодает: столбики термометров днем поднимутся до 16 градусов тепла, ночью – до плюс 6, - цитирует портал КФУ прогноз Переведенцева.

При этом наступающее лето будет благоприятным с метеорологической точки зрения.

- Температурные показатели в июне, согласно прогнозам Гидрометцентра России, будут в пределах нормы. Так, среднесуточная температура воздуха в этом месяце, по предварительным данным, составит порядка 17 градусов тепла, - рассказал представитель КФУ.

В середине лета, июле, среднесуточная температура воздуха прогнозируется выше нормы и составит порядка 20 градусов тепла, в августе температура воздуха также будет в пределах нормы – 17 градусов тепла.