СМИ: в Татарстане создадут новое министерство

Министерство по делам молодежи и спорту Татарстана разделится на две части, новое Министерство молодежи возглавит первый замглавы исполкома Казани 38-летний Дамир Фаттахов. Об этом сообщает "Бизнес Online".

Идея о создании нового министерства шли несколько месяцев, но решение было принято только на днях. Министром спорт по-прежнему останется Владимир Леонов.

Среди других кандадитов на должность нового министра якобы назывался Ярослав Муравьев, близкий к заместителю руководителя аппарата президента РТ Александру Терентьеву. Но было принято решение отдать эту должность представителю команды мэра Казани Ильсура Метшина.

Дамир Фаттахов родился в Казани. Окончил Казанский юридический институт МВД России (2001 г.), Московскую школу управления “Сколково” (2011 г.), Казанский (Приволжский) федеральный университет по специальности “финансы и кредит” (2013 г.).



С 2001 по 2005 гг. — начальник отдела Культурного Центра МВД РТ.

С 2003 по 2004 гг. — руководитель сборной команды КВН РТ “Четыре татарина”.

С 2004 по 2005 гг. — председатель комиссии по культуре, спорту, отдыху и досугу молодежи Общественной молодежной палаты при Государственном совете РТ.

С 2005 по 2006 гг. — депутат Казанской городской Думы.

С 2006 по 2009 гг. — председатель Комитета по делам детей и молодежи исполнительного комитета г. Казани.

В 2009 г. — глава администрации Кировского района г. Казани.

С 2009 по 2016 гг. — глава администрации Кировского и Московского районов исполнительного комитета г. Казани.

С апреля 2016 г. — первый заместитель руководителя исполнительного комитета г. Казани.

С апреля 2016 г. — президент федерации по прыжкам в воду РТ.