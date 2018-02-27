В Татарстане загорелась колония

Огонь не затронул помещения, в которых находятся осужденные

В Альметьевске сегодня вечером загорелась колония усиленного режима №8, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральный региональный центр МЧС.

Пожар начался в здании столярного цеха около 18:30, он не затронул помещения, в которых находятся осужденные.

В 20:00 пожар был потушен, причина ЧП уточняется, площадь пожара составила 2 тыс кв. метров.

Сама колония была образована в 1962 году, в 1973 году ее преобразовали в единственную в России колонию для содержания и лечения осужденных, больных наркоманией.