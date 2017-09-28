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Защитники берега Казанки представили свое видение развития леса вместо ЖК «Талони»

Защитники берега Казанки представили свое видение развития леса вместо ЖК «Талони»
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Проект активистов оценили на архитектурном конкурсе «Эко-Тектоника»

Проект активистов, выступающих против застройки Казанки, получил награду в архитектурном конкурсе «Эко-Тектоника» и занял второе место в номинации «Открытые пространства и места общего пользования. Авторы проекта рассказали ProKazan.ru, как они видят развитие лесопарковой зоны.

Парк «Савиново»

Как рассказала одна из авторов проекта Надежда Ассанова, прибрежная зона на площади 25 га должна остаться природной. Парк должен стать своеобразным экологическим центром.

Разработчики предлагают сделать акцент на орнитологическом туризме. Наблюдать за птицами можно будет со специальных площадок, оборудованных биноклями.

- Наблюдение за птицами - это современный, популярный, и один из самых доходных видов туризма с ежегодным мировым оборотом более 20 млрд. долларов.

Такому времяпрепровождению способствует биоразнообразие территории. На берегу Казанки живут такие птицы как ремез, лебедь, лысуха, чайка, фифи, крачка, соловей, ястреб-перепелятник, сова и множество других видов как животных, так и растений и насекомых.

Для сохранения видов, а также для удобства наблюдений предлагается установить подобные домики для сов,  сов, уток, летучих мышей и других птиц, вольеры для белок.

Парк предлагают наполнить активностями, при этом не нарушаю природного ландшафта. Так для удобства передвижения предлагается протянуть деревянную экотропу, в том числе и над водой. По ночам прогулочные дорожки должны освечиваться специальной иллюминацией.

Всего у разработчиков 15 идей для активного отдыха: это разработка веломаршрутов и маршрутов для скандинавской ходьбы, спортивные игры, проведение лыжни России, рыбалка и другие виды развлечений. Идея в том, чтобы ни одно из них не изменяло природного ландшафта леса.

Построят ли жилой комплекс?

Генеральный директор компании «ЮИТ»  Владимир Сорокин называл сроки начала строительства строительство первой очереди ЖК Taloni на берегу реки - это второй квартал 2018 года. Компания пошла на уступки и  изменила проект жилого комплекса: застройщик должен сохранить свободными важные 7 800 квадратных метров в непосредственной близости у Казанки. Судьба остальной площади земельного участка решится на публичных слушаниях.

Ольга Плешкова, 25.05.2018, 17:01
Тэги: Экология
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Комментарии

Горожанин25 мая 2018, 18:14
Ща набегут либерасты и своими тупыми комментами будут учить как надо делать.
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Виктор 225 мая 2018, 18:36
Всё равно Горисполком и Метшин решат, что с этой экологией надо сделать. Это судьба коллега.
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3
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алкоголик Андрейка25 мая 2018, 18:53
" На берегу Казанки живут такие птицы как ремез, лебедь, лысуха, чайка, фифи"

Фифи? Это кто? 8-|
Неужто Фишман Наталия Львовна? :-D
1
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