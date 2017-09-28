Наверх

«Live It Up» VS «On The Wave»: В Сети опубликованы официальный и альтернативный гимн ЧМ

«Live It Up» VS «On The Wave»: В Сети опубликованы официальный и альтернативный гимн ЧМ
16+
Фото: youtube.com
Официальный гимн исполнили Уилл Смит, Ники Джем и албанская певица Эра Истрефи, а альтернативный — казанская рок-группа. Портал ProKazan.ru публикует два варианта

Сегодня, 25 мая, за три недели до старта Чемпионата мира по футболу, были презентованы сразу две версии гимна ЧМ-2018.

Днем в Сети появился официальный гимн ЧМ «Live It Up», который исполнили Уилл Смит, Ники Джем и албанская певица Эра Истрефи. За пару часов до этого была представлена альтернативная версия гимна - «On The Wave», которую исполнила казанская рок-группа «Прогульщики».

- Мы, как и большинство жителей России, очень ждем старта ЧМ, ведь это очень крутое событие в жизни нашей страны. Несмотря на то, что есть официальный гимн, мы решили записать альтернативный вариант и объединить с помощью него всех казанских и татарстанских болельщиков! - рассказали казанские музыканты.

Кстати, на прошлой неделе неофициальный гимн также представила Наталья Орейро.

ProKazan.ru, 25.05.2018, 16:20
Тэги: Искусство
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин25 мая 2018, 16:39
Везде какая-то самодеятельность
0
0
Согласны с автором?
Горожанин25 мая 2018, 17:17
ни одного не слышал
0
0
Согласны с автором?
Юля25 мая 2018, 17:48
Пoзн︍aкo︍м︍лю︍c︍ь ︍с п︍a︍p︍н︍e︍м︍! Мнe 21, зовут Юля, cт︍pо︍й︍на︍я, в︍ec︍︍e︍ла︍я и со︍вс︍ем не с︍кр︍о︍мна︍я)) Ф︍oт︍о и ︍т︍ел︍e︍︍ф︍о︍н в ан︍к︍eт︍︍е >>> 18pop.ru
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»

Нужен ли мусоросжигательный завод в Казани?

До окончания голосования осталось:
НуженНужен, но подальше от населенных пунктовНе нужен
Голосов: 21
Голосовать
Голосов: 103
Голосовать
Голосов: 19
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
E-mail главного редактора (сотрудничество): j.potekhina@prokazan.ru
Предложить свою новостьНаш партнер
Редакция газеты «Город» +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7-987-401-71-27, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7-937-288-93-93, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 911 22 52,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru