«Live It Up» VS «On The Wave»: В Сети опубликованы официальный и альтернативный гимн ЧМ

Официальный гимн исполнили Уилл Смит, Ники Джем и албанская певица Эра Истрефи, а альтернативный — казанская рок-группа. Портал ProKazan.ru публикует два варианта

Сегодня, 25 мая, за три недели до старта Чемпионата мира по футболу, были презентованы сразу две версии гимна ЧМ-2018.

Днем в Сети появился официальный гимн ЧМ «Live It Up», который исполнили Уилл Смит, Ники Джем и албанская певица Эра Истрефи. За пару часов до этого была представлена альтернативная версия гимна - «On The Wave», которую исполнила казанская рок-группа «Прогульщики».

- Мы, как и большинство жителей России, очень ждем старта ЧМ, ведь это очень крутое событие в жизни нашей страны. Несмотря на то, что есть официальный гимн, мы решили записать альтернативный вариант и объединить с помощью него всех казанских и татарстанских болельщиков! - рассказали казанские музыканты.