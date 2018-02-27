Правительство России поддержало допуск родственников пациентов в реанимацию

В России правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, который обязывает медицинские учреждения допускать в реанимацию родственников пациентов. Об этом сообщают "Известия".

На данный момент на подзаконном уровне не установлен общий порядок посещения, поэтому в медучреждениях решение о разрешении на посещение принимается в каждом конкретном случае. Как сообщил "Известиям" один из разработчиков законопроекта, депутат от "Единой России" Николай Герасименко, дата первого чтения проекта в Госдуме еще не определена, однако ко второму чтению Минздрав представит соответствующий порядок посещения. В Минздраве комментария газете не предоставили.

Возможность посещения родственниками пациента предусмотрена федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Однако прямо обязанность медучреждения обеспечить возможность посещения пациентов в реанимации нигде не прописана. В России врач самостоятельно решает, предоставить ли такой доступ.