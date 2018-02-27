Строительство ВСМ «Москва-Казань» подорожало на 340 млрд рублей

Строительство высокоскоростной магистрали «Москва-Казань» подорожало на 340 млрд рублей. Теперь стоимость ВСМ составляет 1,6 трлн рублей. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Александр Мишарин.

- Эта цифра заложена в финансовую модель. Один из вариантов модели предполагает капитальный грант со стороны государства в размере 700 млрд рублей, - цитирует ТАСС слова Мишарина.

Напомним, ранее стоимость проекта оценивалась в 1,28 трлн рублей.

Предполагается, что строительство участка ВСМ "Москва-Казань" составит 4 года. В конце 2016 года сообщалось, что РЖД сдвинуло запуск ВСМ Москва—Казань не менее чем на два года — на 2022-2023 годы. Длина ВСМ Москва – Казань составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч. На трассе организуют остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 часа против нынешних четырнадцати.