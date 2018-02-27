В Казани начали действовать усиленные меры безопасности из-за ЧМ-2018

По городу начали ходить усиленные патрули, в городе запрещена продажа гражданского, служебного, боевого ручного стрелкового и холодного оружия

В Казани, равно как и в других городах проведения Чемпионата мира по футболу, с сегодняшнего дня, 25 мая, начали действовать усиленные меры безопасности, об этом сообщает ТАСС.

По городу начали ходить усиленные патрули, все массовые акции необходимо согласовывать с МВД. Также была запрещена продажа гражданского, служебного, боевого ручного стрелкового и холодного оружия, боеприпасов и специальных средств. Под запретом продажа взрывчатых веществ и изделий, их содержащих, а также ядовитых веществ. Также будет запрещено охота по всему Татарстану.

Объекты инфраструктуры подлежат усиленной охране. Будет приостановлена работа опасных производств — в частности, Казанского порохового завода.

У стадиона "Казань Арена", в центре города, у ж/д и автовокзалов, аэропорта и в зоне фан-феста ограничена продажа алкоголя и напитков в стеклянных бутылках.

Позже будет также ограничен въезд автобусов.

Усиленные меры безопасности будут действовать до 25 июля.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. В Казани будут сыграны 6 матчей. В рамках группового этапа 16 июня Франция встретится с Австралией, 20 июня – Иран с Испанией, 24 июня – Польша с Колумбией, а 27 июня – Корея с Германией. Игра 1/8 финала пройдет в Казани 30 июня, а 1/4 финала – 6 июля.