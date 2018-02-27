Доходы бюджета Татарстана превысили расходы на 13 млрд рублей

Доходы за прошлый год составили 244,3 млрд рублей, расходы - 231,1 млрд рублей

Доходы бюджета Татарстана за 2017 год превысили расходы на 13 млрд рублей. Об этом на заседании Госсовета РТ заявил министр финансов республики Радик Гайзатуллин.

По его словам, доходы за прошлый год составили 244,3 млрд рублей, расходы - 231,1 млрд рублей.

- Налог на прибыль поступил в сумме 82,2 млрд рублей. 52% прироста этого налога обеспечила компания «Татнефть», - отметил глава ведомства.

Также перевыполнен план и по сбору акцизов на 6,2%. В бюджет поступило акцизов на сумму 35,27 млрд рублей.

- Казалось бы, надо хлопать в ладоши и радоваться – бюджет исполнен с профицитом. Но никто не лишал права министерства и ведомства четко исполнять бюджетное законодательство и полностью осваивать средства в разрезе программ. Это основное требование. На этот вопрос нужно обратить внимание в этом году. При таком профиците бюджета отложенные вопросы или гарантированные обещания необходимо выполнять. Прошу эти вещи держать на контроле, - добавил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.