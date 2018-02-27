В Казани перенесут остановку «Молодежный центр»

Работы по устройству нового заездного кармана по улице Декабристов в районе дома №2 уже выполнены

В Казани по улице Декабристов в ближайшее время перенесут остановку «Молодежный центр». В настоящее время между остановками «Молодежный центр» и «Энергоуниверситет» подготовили заездной карман.

Как рассказали порталу ProKazan.ru в пресс-службе мэрии города, решение о переносе остановки «Молодежный центр» было принято на районной комиссии по безопасности дорожного движения с участием представителей комитета по транспорту ОГИБДД УМВД России по Казани и других ответственных служб.

- Это повысит безопасность дорожного движения и пропускную способность данного участка улично-дорожной сети. Сейчас работы по устройству нового заездного кармана по улице Декабристов в районе дома №2 выполнены. Расстояние между остановочными пунктами «Энергетический Университет» и «Молодежный центр» составляет 400 метров, что соответствует нормативным документам, - прокомментировали ProKazan.